Новый закон о концессиях дает возможность решения споров в арбитражах ЕС - Емельян

КИЕВ. 30 января. УНН. В новом законопроекте о концессиях предусмотрена возможность разрешения споров в европейских арбитражах. Об этом заявил во время открытия украинского-итальянского бизнес-форума министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.

“Любые достижения невозможны без современной развитой инфраструктуры: современных дорог, железной дороги, развитых морских портов. Наш следующий шаг продать инфраструктуру, передать в частные руки, в концессии. Новый законопроект о концессии упрощает все процедуры которые существовали в постсоветской Украине. Кроме того, мы включили в него норму о рассмотрении споров в европейский арбитражах”, — отметил он.

Как ранее сообщал УНН, возвращение в Украину российского газа через решение Стокгольмского суда стоить европейским трейдерам природного газа в 2018 году более 1 млрд долларов США. Об этом говорится в материале издания Bloomberg.