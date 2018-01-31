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Биатлонистку Варвинец объявлено лучшей спортсменкой января в Украине

Биатлонистку Варвинец объявлено лучшей спортсменкой января в Украине

КИЕВ. 30 января. УНН. По итогам спортивного января биатлонистку Ирину Варвинец признана лучшей спортсменкой месяца в Украине, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.

Накануне важнейшего старта четырехлетия - ХХИИ зимних Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхенчхан спортсменка продемонстрировала отличные результаты на чемпионате Европы, который состоялся в итальянском Риднау.

На престижном европейском форуме Варвинец дважды поднималась на высшую ступень пьедестала почета. Сначала она праздновала победу в спринтерской гонке, а затем вместе с коллегами по команде - Юлией Журавок, Артем Прима и Дмитрием Подручным - в смешанной эстафете.

Еще одну награду биатлонистка получила в гонке преследования, где стала обладательницей звания вице-чемпионки Европы.

Отмечено, что личный наставник спортсменки Николая Зоца и старшего тренера женской биатлонной команды Украины Уроша Велепця названы лучшими тренерами января.

Добавим, что для Варвинец это второе высокое признание Национального олимпийского комитета Украины. Впервые она была признана лучшей спортсменкой Украины в феврале 2015 года.

Напомним, по итогам чемпионата Европы по биатлону, который состоялся в итальянском Риднау, сборная Украины заняла одно из самых высоких мест в итоговом медальном зачете.

Источник: УНН
Теги: спорт, биатлон
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