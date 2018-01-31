Обвиняемый в атаке на мусульман британец хотел убить лидера лейбористов и мэра Лондона

КИЕВ. 31 января. УНН. Британец Даррен Осборн, которому предъявлено обвинение в совершении теракта против мусульман на северо-востоке Лондона летом 2017 года, собирался также убить двух наиболее известных политиков из оппозиционной Лейбористской партии: ее лидера Джереми Корбина и мэра Лондона Садика Хана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times.

Как сообщило издание, 48-летний Осборн заявил в королевском суде лондонского района Вулиджа о том, что с убийством Корбина на британских улицах “стало бы одним террористом меньше”, а ликвидация Хана была бы подобием “выигрыша в лотерею”.

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Однако вины за непосредственное исполнение теракта — наезд арендованного минивэна на группу мусульман — Даррен Осборн не взял, переложив ее на какого-то человека по имени Дэйв (фамилия которого Осборн, по его словам, не помнит). Как утверждал сам обвиняемый, этот человек подсела в машину в условленном месте, и за рулем в тот момент находился Осборн, но непосредственно перед наездом они поменялись местами. Осборн сообщил, что наезд был запланированным, и в автомобиле в момент теракта находился еще один человек по имени Терри Джонс, который также осознанно принял участие в совершении этого преступления. По его словам, все трое ранее познакомились в пабе.

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В бывших сводке, касающиеся этого наезда, никакие другие лица, кроме самого Осборна, не фигурировали.

Теракт был совершено 19 июня прошлого года, когда арендованный минивэн, в котором находился Осборн, въехал в толпу мусульман у мечети в лондонском районе Финсбери-парк. В результате инцидента один человек погиб — им оказался 51-летний Макрам Али — и еще девять пострадали.

Как ранее сообщал УНН, мощный взрыв потряс центр афганской столицы Кабул 27 января, в результате которого погибли 103 человека, 235 человек получили ранения.