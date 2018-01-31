ОИ-2018 установят рекорд по наибольшему количеству участников

КИЕВ. 31 января. УНН. Игры в Пхенчхане 2018 станут самыми зимними Олимпийскими играми в истории. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на представителей оргкомитета, передает УНН.

По итогам окончания срока подачи заявок участие в главных Играх четырехлетия подтвердили 2925 спортсменов из 92 стран

До этого момента зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году были крупнейшими из 2885 спортсменами из 88 стран.

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США станет самой многочисленной командой ОИ — примут участие 242 спортсмена, далее следует Канада — 226 человек. Хозяин Южная Корея будет персональный рекорд по количеству своих спортсменов — 1444, которые будут соревноваться во всех 15 видах спорта.

Северная Корея, которая получила особые квоты Международного олимпийского комитета (МОК), будет иметь 22 спортсмена в пяти видах спорта, в том числе 12 в женском хоккее с шайбой, где в Северной и Южной Кореи будет совместная команда.

Примечательно, что представители оргкомитета игр в чьончхани заявили, что шесть стран выступят на своих первых зимних играх Малайзия, Сингапур, Эквадор, Эритрея, Косово и Нигерия.

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Добавим также, на Олимпиаде в Корее юуде побит рекорд по количеству комплектов медалей (102) благодаря добавлению новых дисциплин в программу. Впервые на ОИ пройдут соревнования по сноуборду в категории биг-эйр, масс-старт в конькобежном спорте, командные соревнования в горнолыжном спорте, дабл-микст в керлингу.