Рост украинского авиарынка превышает 30% второй год подряд - Омелян

КИЕВ. 31 января. УНН. Второй год подряд рост украинского авиарынка превышает 30%. Об этом заявил во время открытия украинского-итальянского бизнес-форума министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.

“Второй год подряд рост украинского авиарынка превышает 30%. И каждый год у нас открываются новые аэропорты, приходят новые авиакомпании, развивается инфраструктура. В этом году будем приветствовать у нас Ryanair — это тот сегмент (дешевые авиаперевозок) динамично развивается в ЕС”, — сообщил Емельян.

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Как ранее сообщал УНН, в 2018 году Дорожный фонд будет составлять 32 млрд грн, с учетом дополнительного финансирования на дороги будет потрачено 45-47 млрд грн.