Сторонники ИГ могут организовать теракт на территории Норвегии

КИЕВ. 31 января. УНН. Радикальные исламисты, в том числе сторонники террористической группировки “Исламское государство”, могут попытаться организовать теракты на территории Норвегии в 2018 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на доклад Полицейской службы безопасности (ПСТ) королевства.

“Лица и группы лиц, которые прониклись идеологией радикального исламизма, будут представлять наибольшую террористическую угрозу для королевства в текущем году. Согласно оценкам ПСТ, попытки совершения терактов возможны, — говорится в тексте доклада. — Теракт или попытка теракта, вероятно, не будет отличаться сложностью замысла. Это может быть нападение с участием 1-2 человек с применением огнестрельного оружия, транспортных средств или простого в изготовлении взрывного устройства”.

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В ноябре 2017 ПСТ снизило уровень угрозы терактов в Норвегии с 4-го до 3-го из 5 возможных уровней. По словам главы спецслужбы, сейчас веских причин менять уровень нет. В июне прошлого года сотрудники спецслужбы провели серию задержаний среди известных им сторонников радикального исламизма в Норвегии, изъяв несколько единиц огнестрельного оружия. В ПСТ также считают, что в апреле 2017 предотвратили возможный теракт в центре Осло, где был задержан проживающий в Норвегии 17-летний гражданин РФ с самодельным взрывным устройством из баллончика с газом и проволоки.

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При этом, как отмечается в докладе, исламистские ячейки в Норвегии сейчас ослаблены и вероятность радикализации мусульман меньше, чем в 2012-2015 годах. В последние годы были задержаны, осуждены или убиты многие лидеры подпольных и полуподпольных организаций, занимавшихся пропагандой экстремизма в Норвегии и вербовали бойцов в ряды ИГ.

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По данным ПСТ, более 100 человек, которые проживали на территории скандинавского королевства, за последние несколько лет отправились воевать на стороне террористов в Ираке и Сирии. На данный момент там по-прежнему находится около 40 из них, 20 считаются погибшими, 40 вернулись в Норвегию, после чего против многих из них были возбуждены уголовные дела. Спецслужбам неизвестно местонахождение 12 связанных с ИГ лиц, имеющих гражданство или вид на жительство в Норвегии. Все они объявлены в розыск.