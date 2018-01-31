Чемпион Англии Старридж продолжит выступления за "Вест Бромвич"

КИЕВ. 30 января. УНН. Английский “Вест Бромвич” арендовал форварда сборной Англии и “Ливерпуля” Даниэля Старриджа, сообщает УНН со ссылкой на сайт “дроздов”.

Старридж проведет за “Вест Бромвич” на правах аренды остаток сезона. В новой команде нападающий будет выступать под 15-м номером.

В нынешнем сезоне 28-летний футболист провел за коллектив Юргена Клоппа всего 14 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Таким образом, англичанин не имел надлежащей практики в основе “мерсисайдцев” и перед будущим ЧМ-2018 решил получить больше игрового времени в “Вест Бромвич”.

Заметим, что Старридж в составе “Челси” выигрывал чемпионат Англии сезона 2009-10 годов, получил дважды Кубок Англии (2010, 2012) и побеждал в Лиге чемпионов.

Добавим также, после 24-х игр АПЛ “Ливерпуль” с 47-ю очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а “Вест Бромвич” расположился только на 19-й строчке, имея в активе 20 очков.