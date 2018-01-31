Украинец признан лучшим баскетболистом недели в NCAA

КИЕВ. 31 января. УНН. Последние результативные выступления Украинский Богдана Близнюка позволили ему достичь очередных высот в дивизионе “Биг Скай” NCAA (студенческой лиги США по баскетболу), сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ и сайт университета.

Став самым результативным игроком в истории команды “Восточного Вашингтона” украинец уже в следующем поединке стал лучшим в матче против “Северного Колорадо” (67:65). Он набрал 26 очков, которые позволили ему войти в топ-10 самых результативных игроков в истории дивизиона “Биг Скай” (1856 очков).

Если Близнюк и дальше продолжит так результативно играть, то уже до конца текущего сезона сможет достичь главной тройки бомбардиров дивизиона.

Также наш соотечественник стал самым баскетболистом в игре.

Заметим, что по итогам последних матчей Близнюка признан лучшим баскетболистом недели в дивизионе “Биг Скай” NCAA.

Как сообщал УНН, Близнюк в предыдущей игре набрал 28 баллов и вышел в лидеры в истории университета по набранным очкам.