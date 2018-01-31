В ближайшие дни Дональд Трамп опубликует досье злоупотреблений американских спецслужб в 2016 году

КИЕВ. 31 января. УНН. Действующий президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее обнародовать подготовленную в Конгрессе докладную записку о злоупотреблениях национальными спецслужбами своими полномочиями при слежке за гражданами страны во время предвыборной кампании в 2016 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телекомпания CNN.

Они во вторник объяснили, что Трамп сначала намеревался отдать приказ опубликовать докладную записку к традиционного послания главы государства “О положении страны”. Однако, советникам удалось убедить действующего президента США не спешить, так как огласка отчета о нарушениях со стороны спецслужб, допущенных во время президентства Барака Обамы, может испортить впечатление от будущей речи Трампа, объясняет CNN.

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Речь идет о секретной докладной записке, подготовленной аппаратом фракции Республиканской партии в Спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса. В понедельник спецкомитет проголосовал за обнародование этого документа. Директор ФБР Кристофер Рэй и два его помощника в минувшие выходные изучили текст записки, вычеркнув оттуда все, что затрагивает национальную безопасность США и не предназначено для широкой публики.

29 января документ был отправлен с курьером в Белый дом. Как пояснили CNN в аппарате администрации президента, законы страны предусматривают автоматическую публикацию этой докладной записки через пять рабочих дней. Глава государства имеет право ускорить эту процедуру, но ему для этого следует отдать отдельное распоряжение.

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Как ранее сообщал УНН, действующий президент США Дональд Трамп подписал 19 января закон о продлении на шесть лет срока действия программы по осуществлению прослушивания телефонных разговоров и перехвата электронной переписки жителей других государств, подозреваемых в терроризме. Речь идет о секции 702 Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA) 1978 года. Внесена в него в 2008 году поправка дала право спецслужбам без санкции перехватывать телефонные разговоры и переписку иностранцев, находящихся за пределами США, но используют американские средства связи и серверы.

Спецслужбы в принципе не имели права вести аналогичную слежку за американцами без постановления суда, однако граждане США могли попасть под действие программы и оказаться под наблюдением, если они контактировали с иностранцами, которые находились в поле зрения разведки. Трамп критикует FISA, утверждая, что положения закона применялись для слежения за его предвыборным штабом.