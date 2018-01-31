Лейбористы собираются заставить правительство обнародовать доклад о последствиях Brexit

КИЕВ. 31 января. УНН. Лейбористская партия Великобритании собирается заставить правительство тори (Консервативная и юнионистская партия, которую возглавляет Тереза ​​Мэй) обнародовать предназначенный для внутреннего пользования кабинета министров доклад о негативных последствиях выхода Соединенного Королевства из Европейского союза для национальной экономики. Об этом сообщает УНН из ссылки на ТАСС.

Такую информацию предоставил во вторник “министр по вопросам Brexit” теневого кабинета лейбористов Кир Стармер, по словам которого эта инициатива будет вынесена на голосование во время заседания Палаты общин в среду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Второго референдума по вопросу выхода из состава ЕС не будет

“Люди проголосовали за выход из Европейского союза частично еще и потому, чтобы предоставить парламенту контроль над их собственным будущим. Это означает, что парламентариям будет предоставляться информация, которая им необходима, чтобы подвергать тщательному анализу подход правительства к Brexit. Министры не могут оттеснять парламент на второй план, скрывать глубокие разногласия внутри их собственной партии. Им следует принять это предложение и позволить стране получить содержательную дискуссию о ее отношениях с Европой после Brexit”, - говорится в заявлении Стармер.

Напомним, 29 января премьер-министр Великобритании Тереза Мэй оказалась под усиленным давлением законодательства по Brexit, когда представители Палаты лордов заявили, что в законе есть “фундаментальные недостатки”, которые имеют решающее значение для выхода государства из блока.