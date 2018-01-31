Четыре человека задержаны по делу о нападении на редакцию Charlie Hebdo

КИЕВ. 31 января. УНН. Правоохранительные органы Франции задержали четыре человека по делу о нападении на редакцию газеты Charlie Hebdo и магазин еврейских продуктов Hyper-Cacher в 2015 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство AFP.

По сведениям агентства, четверо мужчин в возрасте от 30 до 36 лет были задержаны в понедельник и вторник “для выяснения роли, которую они могли сыграть в снабжении оружием” исполнителей нападений.

В свою очередь, телеканал RTL сообщил, что задержанных подозревают в причастности к поставкам оружия братьям-террористам.

В результате вооруженного нападения на редакцию Charlie Hebdo, который 7 января 2015 совершили братья Саид и Шериф Кауши, погибли 12 человек 11 сотрудников журнала и полицейский, который находился на улице. Среди погибших — рисовальщики-карикатуристы Стефан Шарбоннье (известный под псевдонимом Стефан Шарб, 47 лет), Жан Кабю (76 лет), Жорж Волынском (80 лет) и Бернар Верлак (57 лет). По сообщениям СМИ, нападение произошло через несколько часов после появления в “Твиттере” Ъ карикатуры на одного из лидеров группировки ИД Абу Бакра аль-Багдади.

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Во время нападения на кошерный супермаркет двумя днями позже были убиты четыре заложников и женщину-полицейскую. Правоохранители убили трех террористов. Ответственность за нападение на редакцию взяла на себя террористическая организация “Аль-Каида на Аравийском полуострове”.

Эти атаки стали первыми в ряду терактов во Франции, которые за следующие три года, по подсчетам агентства AFP, унесли жизни 241 человека. “7 января 2015 перевело нас в новый мир — вооруженной полиции, входов под охраной, укрепления дверей, страха и смерти”, — написал колумнист издания Charlie Hebdo Фабрис Николин в своей колонке.