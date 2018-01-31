Трамп прокомментировал свое решение отменить закрытие Гуантанамо

КИЕВ. 31 января. УНН. Президент США Дональд Трамп в своем выступлении перед американским конгрессом с речью “О положении страны” прокомментировал отмену указа бывшего президента США Барака Обамы о закрытии тюрьмы Гуантанамо. Об этом сообщает УНН со ссылкой The Independen.

"Я только что подписал приказ, который требует от министра обороны США Джеймса Мэттиса пересмотреть нашу политику в области военных задержаний и оставляет открытой тюрьму на базе Гуантанамо. Я прошу Конгресс, чтобы в борьбе с "Исламским государством" и "Аль-Каидой" у нас оставались все необходимые инструменты для задержания террористов, где бы мы не поймали их ", - сказал Трамп.

Трамп подчеркнул, что террористов надо уничтожать, а "при необходимости задерживать и допрашивать их". "Террористы не просто преступники, они незаконны" вражеские комбатанты "(на них, по мнению Вашингтона, не распространяются Женевские конвенции о правилах обращения с военнопленными - Ред.)", - сказал президент. По его словам, "во время захвата за рубежом с ними нужно обращаться как с террористами, кем они и есть".

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Он также отметил, что "в прошлом мы безрассудно отпускали сотни опасных террористов, чтобы снова встретиться с ними на поле битвы, включая главаря ИД аль-Багдади", - отметил глава Белого дома, добавив, что он отменил во вторник указ своего предшественника о закрытии спецтюрьме в Гуантанамо на Кубе. Президент "поручил министру обороны США Джеймсу Маттис посмотреть американскую военную политику содержания под стражей и сохранить места содержания под стражей в заливе Гуантанамо".

Напомним, РФ и КНР на данном этапе соперниками Соединенных Штатов Америки, которые бросают вызов американским интересам, экономике и ценностям, утверждал президент Дональд Трамп, выступая во вторник со своим первым ежегодным посланием к Конгрессу США "О положении страны".