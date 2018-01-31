Стало известно, кто будет отбирать членов Нацагентства по обеспечению качества высшего образования

КИЕВ. 31 января. УНН. Кабинет Министров утвердил персональный состав конкурсной комиссии по отбору членов Национального агентства по обеспечению качества высшего образования. Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства, передает УНН.

В состав комиссии вошли 9 человек — представители европейских организаций, ассоциации студентов, работодателей, МОН, академий наук. Одним из требований к членам комиссии было наличие ученой степени и/или ученого звания или опыта профессиональной работы не менее 5 лет для всех, кроме представителей студентов и международных представителей.

Персональный состав утвержден на 3 года без права переутверждения на второй срок.

В комиссию вошли:

Гели Маттисен — директор Эстонского агентства качества высшего образования (Европейская ассоциация по обеспечению качества высшего образования);

Гохари Говганнисян — член исполнительного комитета и эксперт по обеспечению качества (Европейский студенческий союз);

Алина Жолудь — руководитель секретариата Украинской ассоциации студентов;

Василий Кострица — представитель Федерации работодателей Украины;

Владимир Луговой — первый вице-президент Национальной академии педагогических наук Украины;

Патрисия Георгиева — ассоциированный профессор, проректор по вопросам аккредитации и контроля качества Университета аграрного бизнеса и сельскохозяйственного развития г. Пловдива, Болгария (Европейская ассоциация учреждений высшего образования);

Юрий Рашкевич — заместитель Министра образования и науки Украины;

Петр Стрижак — заведующий отделом Института физической химии имени Л.В. Писаржевского НАН Украины;

Тиа Лоуккола — директор департамента институционального развития (Ассоциация университетов Европы).

Комиссия должна разработать Положение о конкурсе по избранию членов агентства, сформировать квалификационные требования к кандидатам, организовать и провести конкурсный отбор членов агентства. В частности, квалификационные требования должны предусматривать наличие ученой степени или опыт профессиональной работы не менее 5 лет для всех, кроме представителей органов студенческого самоуправления.

Напомним, в МОН считают закон “О высшем образовании”, принятый в 2014 году, устаревшим.