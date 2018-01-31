Пять ЗАГСов в Кировоградской области 14 февраля будут работать круглосуточно

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 31 января. УНН. В День влюбленных 14 февраля пять отделов государственной регистрации в Кировоградской области будут работать круглосуточно. Об этом во время пресс-конференции в пресс-клубе Кропивницкого сообщил руководитель Главного территориального управления юстиции в Кировоградской области Вадим Гуцул, передает корреспондент УНН.

"Мы планируем на 14 февраля пригласить все желающие пары воспользоваться нашим пилотным проектом "брак за сутки", как на территории Кропивницкого, так и на территории Александрии", - сообщил В.Гуцул.

Согласно информации, круглосуточно работать Знаменский, Александрийский, Светловодский ЗАГСы, два ЗАГСа в Кропивницком. Влюбленные смогут подать заявление и зарегистрировать брак в течение суток.

Как сообщал УНН, в Польше растет количество браков поляков с украинками.