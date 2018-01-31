Установлены личности боевиков, которые расстреляли церковников в Славянске в 2014 году

КИЕВ. 31 января. УНН. Полиция установила трех боевиков, которые в 2014 году похитили, пытали, а затем расстреляли четырех церковников в Славянске. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции, передает УНН.

"Молодых мужчин, членов религиозной организации, террористы похитили, пытали и убили в июне 2014 года. Тела жертв были найдены в братской могиле вместе с другими убитыми местными жителями месяц спустя, после освобождения города от оккупации. Сотрудники управления уголовного розыска полиции Донецкой области совместно со славянскими оперативниками установили личности всех трех палачей. Благодаря собранным по крупицам доказательствам злоумышленникам, которые скрываются на оккупированной территории, заочно сообщено о подозрении. Они объявлены в розыск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что массовое захоронение людей, убитых боевиками, обнаружили в Славянске в июле 2014 года. Среди 14 тел (12 мужчин и 2 женщины) родные узнали четырех служителей местной церкви. По имеющейся информации, двое из погибших были многодетными отцами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мариупольца будут заочно судить за пытки и расстрел военнослужащих

Полицейские почти по часам восстановили последние дни жизни замученных мужчин в оккупированном городе. По информации пресс-службы, сложность заключалась в поисках свидетелей тех событий - большинство из них были уже либо мертвы, либо в тюрьме, либо на территории террористической организации "ДНР".

"... выяснили, что 8 июня около 11-12 утра в церковь, где собрались ее прихожане, ворвались вооруженные боевики и забрали с собой двух братьев 1984 и 1990 рождения и двух их знакомых вместе с их автомобилями. Нападавшие прибыли на машине, которую накануне забрали у одного из верующих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевика с двумя паспортами задержали в Харьковской области

В машине одного из похищенных мужчин террористы нашли деньги в иностранной валюте и под предлогом этого объявили их "американскими шпионами". Автомобили забрали, а пленных поместили в бокс захваченной пожарной части. Установлено, что ребят пытали, а на утро вывезли за город и расстреляли из автоматов прямо в машине, которая загорелась. Один человек сгорел в машине, другие пытались убежать и спрятаться за кустами, но их добили. Тела вывезли и закопали в общей могиле. А в это время палачи взяли у родственников немалую сумму выкупа "за освобождение пленников", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, полицейские подняли дела десятков уже задержанных участников незаконных вооруженных формирований, установили их связи и опросили всех, кто мог знать о тех событиях. Было установлено, что расстреливали заложников трое террористов - двое жителей Славянска и один из Макеевки. Во время оккупации они строили укрепления для боевиков, дежурили на блокпостах города, а также занимались бандитизмом и убивали людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трое мирных жителей получили ранения в Донецкой области во время разгона митинга боевиками

"Известно, что все они после освобождения Славянска сбежали в Донецк, участвовали в боевых действиях и считаются "героями ДНР". Злоумышленникам заочно объявлено о подозрении сразу по 5 статьям Уголовного кодекса Украины - 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 127 (истязание), 115 (умышленное убийство), 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 4 ст. 187 (разбой)", - говорится в сообщении.

Подозреваемым, по данным полиции, грозит пожизненное лишение свободы.