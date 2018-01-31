НАБУ и САП сообщили о подозрении восьми чиновникам "АМПУ" в завладении 247 млн ​​грн

КИЕВ. 31 января. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщили о подозрении бывшим и нынешним чиновникам "Администрации морских портов Украины" в завладении 247 млн ​​гривен. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.

"29-30 января 2018 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении в завладении более 247 млн ​​грн. ГП "Администрация морских портов Украины" (далее - ГП "АМПУ") восьми лицам, среди которых - бывшие и действующий должностные лица ГП "АМПУ", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о следующих лиц:

- экс-глава ГП "АМПУ" (2014-2017 гг)

- экс-первый заместитель председателя ГП "АМПУ" (2015-2017 гг)

- экс-начальник отдела закупок ООО "АМПУ" (2015-2018 гг)

- экс-заместитель председателя ГП "АМПУ" по финансам (2015-2016 гг)

- заместитель начальника Одесского филиала ГП "АМПУ" (действующий)

- директор ООО;

- бенефициар ООО;

- представитель нерезидента (предприятия-участника преступления).

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ("завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенных организованной группой").

Напомним, 29 января НАБУ проводило обыск на территории Одесского филиала Государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".