В аэропорту "Борисполь" обнаружили партию видеокарт для майнинга криптовалют на 13 млн грн

КИЕВ. 31 января. УНН. В аэропорту "Борисполь" таможенники обнаружили незаконный ввоз на территорию Украины партии видеокарт для майнинга (добычи) криптовалют на 13 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины, передает УНН.

Партия устройств направлялась на адрес отечественного субъекта внешнеэкономической деятельности авиатранспортом.

"Правонарушители согласно с предварительным замыслом и намерениями приобрели дорогостоящее оборудования на территории Гонконга и пытались переместить товар через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля путем представления документов, содержащих ложные сведения о стоимости товара", - сообщили в ГФС.

Отмечается, что в результате такой незаконной сделки Госбюджет мог потерять миллионы гривен.

Возбуждено административное дело о нарушении таможенных правил по ст.483 Таможенного кодекса Украины. 200 приборов весом нетто 950 кг изъяты до вынесения судом решения по делу.

Минимальная стоимость изъятой партии товаров (согласно информации на сайте гонконгского производителя) составляет в эквиваленте 13 млн гривен.

Как сообщал УНН, в Киеве было совершено разбойное нападение на ресторан. В результате нападения грабители завладели оборудованием для майнинга криптовалют.