Суд начал избирать меру пресечения председателю наблюдательного совета "Вернум банк" по делу ОПГ Януковича

КИЕВ. 31 января. УНН. Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры об избрании меры пресечения председателю наблюдательного совета ОАО "Вернум Банк" Натальи Игнатченко, подозреваемой в завладении совместно с другими участниками преступной организации под руководством экс-президента Виктора Януковича средств "Черноморнефтегаза" в сумме 3,2 млрд грн при закупке "вышек Бойко", передает корреспондент УНН.

Ходатайство прокуратуры рассматривает следственная судья Наталья Васильева.

Подозреваемую Игнатченко доставили в суд. Она сообщила, что разведена и имеет троих детей.

Также, отвечая на вопрос суде, Игнатченко рассказала, что ее доходы за год составляют около 1,5 млн грн.

Отметим, Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что прокуратура будет ходатайствовать избрать меру пресечения в виде содержания под стражей или залог в размере 1 млрд грн.

Напомним, сегодня Генпрокурор сообщил, что экс-вице-премьер-министру Сергею Арбузову, председателю наблюдательного совета ОАО "Вернум банк" Натальи Игнатченко и гражданину Фролов сообщено о подозрении по ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.5 ст. 191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 УК по фактам соучастия в преступной организации под руководством бывшего президента Виктора Януковича и преступлениях, которые эта организация совершала.

В частности, их подозревают в присвоении совместно с другими участниками ОПГ средств ГАО "Черноморнефтегаз" в сумме 3,2 млрд грн при закупке двух же подъемных буровых установок В312 и В319, и их легализации через подконтрольные компании.