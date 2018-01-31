Киевский фуникулер возобновил работу после ремонта

КИЕВ. 31 января. УНН. Работа киевского фуникулера была восстановлена ​​после устранения технической неисправности. Об этом в сети Facebook сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, передает УНН.

"Внимание! С 16:00 работа фуникулера восстановлена! Техническая неисправность устранена!", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, с 7:00 31 января не работает столичный фуникулер .