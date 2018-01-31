Суд разрешил председателю наблюдательного совета "Вернум банка" выйти из стеклянного бокса

КИЕВ. 31 января. УНН. Следственная судья Печерского районного суда Киева разрешил задержанной председателю наблюдательного совета ОАО "Вернум Банк" Натальи Игнатченко, подозреваемой в присвоении вместе с другими участниками ОПГ Януковича средств "Черноморнефтегаза" в сумме 3,2 млрд грн при закупке "вышек Бойко", выйти из стеклянного бокса и находиться при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения возле своего адвоката, передает корреспондент УНН.

Защитник Игнатченко Александр Лысак заявил ходатайство о том, чтобы его подзащитную выпустили из стеклянного бокса и она могла сидеть со стороной защиты. Представители прокуратуры не возражали против этого.

В связи с этим, судья удовлетворила ходатайство и позволила подозреваемой находиться у своего адвоката при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения.

Напомним, сегодня Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства ГПУ об избрании меры пресечения председателю наблюдательного совета "Вернум банка" Натальи Игнатченко.

Как сообщал УНН, сегодня Генпрокурор Юрий Луценко написал, что экс-вице-премьер-министру Сергею Арбузову, председателю наблюдательного совета ОАО "Вернум банк" Натальи Игнатченко и гражданину Фролову сообщено о подозрении по ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.5 ст. 191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 УК по фактам соучастия в преступной организации под руководством бывшего президента Виктора Януковича и преступлениях, которые эта организация совершала.

В частности, их подозревают в присвоении совместно с другими участниками ОПГ средств ГАО "Черноморнефтегаз" в сумме 3,2 млрд грн при закупке двух подъемных буровых установок В312 и В319, и их легализации через подконтрольные компании.