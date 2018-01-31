Украина в Минске указала России на нарушения перемирия и системное препятствование работе ОБСЕ

КИЕВ. 31 января. УНН. Украинская сторона во время заседания Трехсторонней контактной группы обратила внимание на ненадлежащее исполнение Россией как стороной конфликта на Донбассе договоренности о введении "рождественского" перемирия и систематического препятствование работы СММ. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер в Facebook, передает УНН.

"Украинская сторона в очередной раз обратила внимание на ненадлежащее исполнение Россией как стороной конфликта на Донбассе договоренности ТКГ о введении т.н. "рождественском" перемирии, которое начало действовать с 23 декабря 2017 года. С тех пор украинская сторона зафиксировала лишь один день без обстрелов со стороны РФ/ОРДЛО", - отметила Д.Олифер.

По ее словам, несмотря на уменьшение количества обстрелов со стороны РФ/ОРДЛО, крайне тревожным является то, что все обстрелы - прицельные, а каждый второй обстрел происходит с использованием запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Украинская сторона во время заседания также акцентировала внимание на неудовлетворительном выполнении со стороны ОРДЛО обязательств по разминированию и проведения ремонтных работ на критических объектах гражданской инфраструктуры.

"Так, начиная с 1 января 2018 года, украинская сторона СЦКК отправила в адрес СММ ОБСЕ 40 заявок на проведение ремонтно-восстановительных работ. В то же время, другая сторона дала гарантии безопасности только в одном случае", - сообщила пресс-секретарь.

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Д.Олифер отметила, что наблюдатели ОБСЕ в ОРДЛО на временно оккупированной территории Донбасса сталкиваются с систематическим препятствием работы, в частности ограничением доступа.

"Среди хронических проблем, с которыми сталкивается СММ ОБСЕ на временно оккупированной территории украинского Донбасса, является системное препятствование работе наблюдателей, что не позволяет Миссии эффективно выполнять функции мониторинга и верификации ситуации безопасности в зоне конфликта. Прежде всего это касается районов вблизи российско-украинской государственной границы. Так, в течение "рождественского" перемирия наблюдатели СММ 44 раза сталкивались в ОРДЛО с необоснованным ограничением доступа, в то же время на подконтрольной правительству Украины территории миссия зафиксировала всего 3 подобных случая", - подчеркнула пресс-секретарь.

Напомним, 31 января в Минске состоялось заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.