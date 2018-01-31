Первый украинец в космосе. Каким был Леонид Каденюк

КИЕВ. 31 января. УНН. Сегодня в Киеве на 68-м году жизни скончался первый украинец, который совершил полет в космос, Леонид Константинович Каденюк. О полете в космос он мечтал с третьего класса и в 1997 году его мечта осуществилась, передает УНН.

Каденюк родился в 1951 году в Черновицкой области. Мечта о космосе появилась у него 12 апреля 1961 в день полета в космос Юрия Гагарина, когда он сам ходил в третий класс. Как он сам потом неоднократного рассказывал, именно это стимулировало его заниматься спортом, хорошо учиться и развиваться. После школы он поступил в Черниговское высшее авиационное училище летчиков, после окончания обучения 5 лет служил летчиком, а в 1976 году комиссия отобрала его для набора в отряд космонавтов.

Подготовка к полету длилась более 10 лет, сам Каденюк признавал, что это было довольно трудно, как морально так и физически. Немного выручала музыка, которую каждому космонавту разрешалось взять с собой. Позже в космосе он несколько раз будет включать гимн Украины.

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С 19 ноября по 5 декабря 1997 Каденюк совершил космический полет на американском космическом корабле Columbia миссии STS-87. Во время полета космонавт выполнял биологические эксперименты совместного украинско-американского опыта с тремя видами растений: репой, соей и мхом.

В 2009 году была издана книга "Миссия - Космос", которая получила первое место на конкурсе "Книга года 2009" в номинации "Горизонты".

В прошлом году книга была переиздана.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования по поводу смерти первого украинского космонавта Леонида Каденюка и отметил, что он стал в славный ряд украинцев, которые прокладывали человечеству дорогу к звездам.