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Монетизация субсидий: Минфин решил проблему с расчетами

Монетизация субсидий: Минфин решил проблему с расчетами

КИЕВ. 31 января. УНН. Минфин решил проблему с возмещением предприятиям ЖКХ льгот и субсидий, предоставляемых населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина.

“Министерство финансов решило проблемные вопросы возмещения предприятиям ЖКХ льгот и субсидий, предоставляемых населению на оплату жилищно-коммунальных услуг в соответствии с новым механизмом монетизации субсидий, введенного с 1 января 2018 года”, — говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве, монетизация субсидий на уровне предприятий, предоставляющих услуги с 2018 года является первым этапом реформирования системы расчетов по субсидиям, предусматривающим переход на прозрачные и своевременные расчеты “живыми” средствами по субсидиям между государством и исполнителями услуг.

“С целью осуществления своевременных расчетов с ОСМД и ЖСК Минфин 30 января предоставил разъяснения Казначейству относительно перечисления субвенции по предоставлению льгот и субсидий, предоставляемых населению на оплату жилищно-коммунальных услуг. Также министерство подготовило поручение Казначейству на перечисление денежными средствами части субвенции на оплату квартирной платы и других услуг по нормативам, установленным Минфином”, - добавили в ведомстве.

Отмечается, что расчеты с ОСМД/ЖСК, до введения второго этапа монетизации субсидий, будут осуществляться через счета, открытые в учреждениях банков, а с бюджетными учреждениями — через специальные регистрационные счета, открытии в органах Казначейства.

Напомним, в Минрегионе требовали немедленного урегулирования проблем с расчетами по субсидиям.

Источник: УНН
Теги: субсидии, ЖКХ
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