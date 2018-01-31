Украина требует предоставить доступ ремонтникам для восстановления мобильной связи на Донбассе

КИЕВ. 31 января. УНН. В ОРДЛО продолжают блокировать проведение работ для восстановления мобильной связи. Этот вопрос украинская сторона поставила на заседании Трехсторонней контактной группы, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер в Facebook, передает УНН.

"В ОРДЛО продолжают блокировать проведение аварийно-восстановительных работ для обеспечения людей мобильной связью. Этот вопрос украинская сторона особенно жестко поставила на заседании Трехсторонней контактной группы", - отметила она.

По ее словам, украинская сторона требует предоставить безопасный доступ для ремонтных бригад на неподконтрольной Украины части Донецкой области.

"Мы требуем предоставить безопасный доступ для ремонтных бригад в район н.п. Оленевка, которые бы починили соответствующие технические устройства, которые находятся на неподконтрольной Украины части Донецкой области и восстановили возможность общения между гражданами Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 января мобильный оператор Vodafone, единственный который предоставлял услуги на неподконтрольной части территории Донбасса, до ребрендинга известный как "МТС-Украина", перестал работать на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

19 января Vodafone восстановил связь только в Луганской области, в Донецкой сеть не работает.