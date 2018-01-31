"Кремлевский список" может стать последним предупреждением для России - Климкин

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 31 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя "кремлевский список", опубликованный Минфином США, заявил об уникальности документа. Об этом он сказал журналистам в Мариуполе, передает корреспондент УНН.

"Кто-то говорит, что это последнее предупреждение. Кто-то, предпоследнее. Но, никогда еще США не включали всю деловую и политическую верхушку России в один список", - сказал Климкин.

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Также министр иностранных дел добавил, что данный список позволит международному сообществу узнать о людях, которые сегодня ответственные за действия РФ.

Напомним, 30 января Министерство финансов США представило Конгрессу "кремлевский доклад", который содержит 210 имен.