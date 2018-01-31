В ОРДЛО заблокировали работу международной группы экспертов по экологии

КИЕВ. 31 января. УНН. Экологическая ситуация в ОРДЛО остается опасной, так как на территории ОРДЛО заблокирована работа международной группы экспертов по изучению возможных экологических последствий. Такой вопрос был обсужден в ходе сегодняшней встречи ТКГ по Донбассу в Минске, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер в Facebook, передает УНН.

"Опасной является экологическая ситуация в ОРДЛО. В том числе, речь идет о подтоплении шахт, что представляет собой угрозу масштабного техногенного бедствия. Однако на территории ОРДЛО заблокирована работа международной группы экспертов по изучению возможных экологических и других последствий подтопления шахт", - отметила Д.Олифер.

О необходимости запуска работы этой группы экспертов на заседании ТКГ говорил и координатор экономической подгруппы от ОБСЕ, подчеркнула она.

Как сообщал УНН, Украина требует предоставить доступ ремонтникам для восстановления мобильной связи на Донбассе.