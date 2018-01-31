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Главного инспектора ГАСИ в Закарпатской области задержали на взятке

Главного инспектора ГАСИ в Закарпатской области задержали на взятке

УЖГОРОД-КИЕВ. 31 января. УНН. Работники прокуратуры Закарпатской области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в Закарпатской области задокументовалы в Ужгороде факт вымогательства и получения взятки в сумме 400 долларов главным государственным инспектором по лицензированию Государственной архитектурно-строительной инспекции в Закарпатской области. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович.

"Зафиксировано факт вымогательства неправомерной выгоды в размере 500 долларов и получения 400 долларов главным государственным инспектором по лицензировании ГАСИ в Закарпатской области от руководителя частного предприятия. Чиновник ГАСИ требовал указанную сумму средств за положительное заключение при проведении проверки субъекта хозяйствования и не привлечение руководителя частного предприятия к ответственности", - рассказала Попович.

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Взяточника разоблачили при получении взятки в г. Ужгород неподалеку админздания ГАСИ в Закарпатской области.

Денежные средства изъяты, продолжаются первоочередные следственные действия.

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"Чиновник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 368 УК (получение неправомерной выгоды должностным лицом)", - добавила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области.

Источник: УНН
Теги: взятка, полиция, задержание, Закарпатье
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