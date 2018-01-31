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За неделю гриппом и ОРВИ заболели более 181 тыс. украинцев

За неделю гриппом и ОРВИ заболели более 181 тыс. украинцев

КИЕВ. 31 января. УНН. Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в течение недели не был превышен ни в одной из областей Украины, однако в некоторых областях фиксируются отдельные случаи лабораторно подтвержденного гриппа. Об этом говорится в информационном бюллетене "Грипп и ОРВИ в Украине" за 4-ю неделю (22-28 января) Центра общественного здоровья, передает УНН.

"Наблюдалась низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ без превышения эпидемических порогов в регионах, только в некоторых областях наблюдаются отдельные случаи лабораторно подтвержденного гриппа", - говорится в бюллетене.

Как отмечается, за отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболели 181 287 человек, из них 66,4% дети до 17 лет. Интенсивный показатель составляет 467,3 на 100 тысяч населения, что не превышает эпидпорог по Украине, на 13,8% больше прошлой неделе и на 19,9% меньше аналогичного периода прошлого сезона.

По сравнению с прошлой неделей показатель темпа прироста заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 5,5%, и 18,6% соответственно.

Самый высокий интенсивный показатель зарегистрирован в Киевской - 739,4, самый низкий - в Закарпатской областях - 242,6 на 100 тыс. населения.

Госпитализированы были 3,4% лиц от общего количества заболевших, что на уровне прошлой недели. Среди госпитализированных больше детей 0-4 года.

Летальных случаев за осложнений после гриппа не зарегистрировано.

Как сообщал УНН, в Минздраве ранее отметили, что в отдельных регионах Украины существует вероятность эпидемии гриппа и ОРВИ.

Источник: УНН
Теги: грипп, ОРВИ
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