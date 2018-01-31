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Боевики совершили два обстрелы на Донбассе, погиб военный

Боевики совершили два обстрелы на Донбассе, погиб военный

КИЕВ. 31 января. УНН. С начала суток боевики дважды обстреляли позиции сил АТО на донецком и приазовском направлениях, в результате чего погиб один украинский военный. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"В течение сегодняшнего дня боевики российско-оккупационных группировок продолжили нарушать режим прекращения огня ... В общем, с начала суток, зафиксировано 2 обстрелы опорных пунктов сил АТО со стороны незаконных вооруженных формирований. К сожалению, вследствие одного из вражеских обстрелов погиб украинский воин", - говорится в сообщении.

В частности, по информации пресс-центра, на Донецком направлении враг, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вел огонь по нашим позициям в пригороде Авдеевки. На Приазовье, из стрелкового оружия, противник осуществлял провокации вблизи Павлополя.

"На Луганском направлении нарушений режима тишины не было. Это время украинские военнослужащие, выполняющие задачи на первой линии обороны, эффективно использовали для укрепления позиций", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки враг совершил три прицельные обстрелы на донецком направлении. Погиб один украинский военный. Силы АТО огонь в ответ не открывали.

Источник: УНН
Теги: АТО, Донбасс, обстрел, погибший
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