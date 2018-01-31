Оплата коммуналки: долги украинцев за газ оказались самыми большими

КИЕВ. 31 января. УНН. По состоянию на конец декабря 2017 года, среди всех коммунальных услуг, долг украинцев за газ оказался самым большим — 12,4 млрд грн. Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины, передает УНН.

“К концу декабря 2017 года задолженность населения по оплате газоснабжения составила 12,4 млрд грн, за централизованное отопление и горячее водоснабжение — 11,1 млрд грн, по содержанию домов и придомовых территорий — 3 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод — 1,8 млрд грн, за вывоз бытовых отходов — 0,4 млрд грн, за электроэнергию — 3,6 млрд грн”, - сказано в сообщении.

Отмечается, что в декабре 2017 года украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 8,9 млрд грн (82,3% начисленных за этот период сумм), за электроэнергию — 2,6 млрд грн (99,1% начисленных за этот период сумм).

Средние начисления за коммуналку, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт*ч), на одного владельца лицевого счета в декабре 2017 года составили 1476,4 грн.

Напомним, государство в течение 2017 года выплатило денежной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе жилищно-коммунальные услуги, почти 2,8 млрд грн.