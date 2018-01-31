Прокуратура просит арестовать подозреваемого Игнатченко по делу "вышек Бойко"

КИЕВ. 31 января. УНН. Прокуратура просит Печерский районный суд Киева выбрать председателю наблюдательного совета ОАО "Вернум Банк" Натальи Игнатченко, подозреваемой в присвоении вместе с другими участниками ОПГ Януковича средств "Черноморнефтегаза" в сумме 3,2 млрд грн при закупке "вышек Бойко" максимальный срок содержания под стражей 60 дней, передает корреспондент УНН.

"Считаем, что ни одна более мягкая мера пресечения, кроме исключительного пресечения содержания под стражей, не может обеспечить предотвращение существующим рискам. Кроме того, Игнатченко следует выбрать максимальный срок содержания под стражей 60 дней ... ", - сказал прокурор.

По его словам, в качестве альтернативного мера пресечения в подозреваемого Игнатченко может быть основана залог в размере 1 млрд грн. По мнению следствия, такой объем залога является обоснованным, учитывая размер ущерба.

Сторона обвинения пояснила, что подозреваемая может скрыться от следствия, исказить вещи и документы, имеющие важное значение для уголовного производства, влиять на свидетелей, поступить другое уголовное преступление и тому подобное.

Прокурор отметил, что в этом производстве сообщено о подозрении ряду лиц, в том числе, Януковичу, Курченко, Арбузову, которые сейчас скрываются от следствия за рубежом.

"В настоящее время есть риск того, что, находясь на свободе, Игнатченко будет способствовать этим лицам для избежания уголовной ответственности, согласовывать с ними свои действия, показания, чем будет препятствовать установлению обстоятельств в производстве", - считает прокурор.

В свою очередь адвокат Александр Лысак отметил, что ходатайство прокуратуры не может быть удовлетворено, ведь подозрение относительно его клиентки является необоснованным и ни один риск, который назвал прокурор, не подтвержден конкретными фактами.

"Просить, ваша честь, избрать иную меру пресечения, я не могу, поскольку я тогда буду соглашаться с мнением прокуроров, есть обоснованное подозрение и нужно продолжать воевать. Но если нет ни рисков ни подозрения, конечно, я прошу отказать в удовлетворении ходатайства прокуроров об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 1 млрд грн ", - сказал адвокат.

Он, в частности, отметил, что если бы его клиентка хотела уехать за границу, то что ей мешало еще в 2013 забрать своих малолетних детей и уехать в другую страну и там остаться.

По словам О.Лысака, в материалах дела нет ни одного рапорта или любого другого документа о том, что Игнатченко влияла на свидетелей.

Напомним, сегодня Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства ГПУ об избрании меры пресечения председателю наблюдательного совета "Вернум банка" Натальи Игнатченко.

Как сообщал УНН, сегодня Генпрокурор Юрий Луценко написал, что экс-вице-премьер-министру Сергею Арбузову, председателю наблюдательного совета ОАО "Вернум банк" Натальи Игнатченко и гражданину Фролову сообщено о подозрении по ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.5 ст. 191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 УК по фактам соучастия в преступной организации под руководством бывшего президента Виктора Януковича и преступлениях, которые эта организация совершала.