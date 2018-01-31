Впервые за 150 лет: каким был "голубое кровавое суперлуние"

КИЕВ. 31 января. УНН. Сегодня в небе по всему миру можно было наблюдать уникальное тройное астрономическое явление - суперлуние, "голубую Луну" и "кровавую Луну". Своими фотографиями этого "трио" в соцсетях поделились пользователи, передает УНН.

Суперлуние, "голубая Луна" и "кровавая Луна", которая и является лунным затмением, одновременно - явление, не происходило в течение 150 лет - с 1886 года.

"Голубое кровавое суперлуние" называется так, потому что Луна находится около или на ближайшей точке от Земли (суперлуние), происходит второй раз за месяц ("голубая Луна") и имеет красный оттенок от тени Земли во время лунного затмения ("кровавая Луна").

Следующее лунное затмение ожидается в июле этого года.