Регистрация | Вход |
USD: 28,01 -0,2377  EUR: 34,79 -0,1767 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 31 января 2018 19:49
Получить тестовый доступ
Суд избирает меру пресечения участнице схемы "вышки Бойко"
Эксклюзивные новости
Германия планирует запустить собственный LNG-терминал для уменьшения зависимости от российского газа
Германия планирует запустить собственный LNG-терминал для уменьшения зависимости от российского газа
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

В 2017 году футбольные клубы потратили на трансферы более 6 млрд долларов

В 2017 году футбольные клубы потратили на трансферы более 6 млрд долларов

КИЕВ. 31 января. УНН. Международная федерация футбола (ФИФА) подвела итоги 2017 года, объявив суммарную цифру потраченную клубами на трансферы, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФИФА.

Все клубы мира потратили на трансферы рекордную цифру 6,3 млрд долларов, что на 32,7 процента больше, чем в 2016 году.

Общее количество трансферов равняется 15 624 - это на 6,8 процента больше, чем годом ранее. Только в 15,8 процентах случаев за трансферы футболистов была уплачена компенсация, остальные переходов были бесплатными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Манчестер Сити" оформил трансфер за рекордную для клуба сумму

Стоит отметить, что примерно 67 процентов от общей суммы трансферов пришлись на топ-50 клубов мира.

Добавим, что самым дорогим трансфером в 2017 году и за всю историю футбола стал переход Неймара из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" за 222 млн евро.

Источник: УНН
Теги: футбол, ФИФА
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.