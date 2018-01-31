В 2017 году футбольные клубы потратили на трансферы более 6 млрд долларов

КИЕВ. 31 января. УНН. Международная федерация футбола (ФИФА) подвела итоги 2017 года, объявив суммарную цифру потраченную клубами на трансферы, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФИФА.

Все клубы мира потратили на трансферы рекордную цифру 6,3 млрд долларов, что на 32,7 процента больше, чем в 2016 году.

Общее количество трансферов равняется 15 624 - это на 6,8 процента больше, чем годом ранее. Только в 15,8 процентах случаев за трансферы футболистов была уплачена компенсация, остальные переходов были бесплатными.

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Стоит отметить, что примерно 67 процентов от общей суммы трансферов пришлись на топ-50 клубов мира.

Добавим, что самым дорогим трансфером в 2017 году и за всю историю футбола стал переход Неймара из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" за 222 млн евро.