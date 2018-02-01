Правоохранители разоблачили на взятке главного эколога Запорожской области

КИЕВ. 31 января. УНН. Правоохранители разоблачили в получении неправомерной выгоды начальника Государственной экологической инспекции в Запорожской области на сумму 630 долларов. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.

"Сегодня в результате спланированной операции работниками прокуратуры Запорожской области, СБУ и ГУ НП в области задокументирован факт получения начальником Государственной экологической инспекции в Запорожской области неправомерной выгоды в размере 630 долларов", - написала пресс-секретарь.

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Сарган уточнила, что взятку он просил и получил за решение вопроса о согласовании заявки на проведение экологического контроля экспортной партии металлолома и выдачу разрешительных документов по экологическому контролю.

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Пресс-секретарь также напомнила, что в декабре Генеральный прокурор Юрий Луценко предложил премьер-министру В.Гройсману освободить от занимаемой должности начальника Государственной экологической инспекции в Запорожской области Александра Боровко из-за самоустранения, что привело к тому, что экологическая ситуация в Запорожье не меняется к лучшему, а сам город является одним из худших по уровню жизни среди областных центров.