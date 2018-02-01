Следующий тендер на получение лицензий на 4G состоится в марте

КИЕВ. 31 января. УНН. Тендер на получение лицензий на 4G в диапазоне 1800 МГц запланирован на начало марта 2018 года. Об этом говорится на официальном веб-портале Национальной Комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информации, передает УНН.

"НКРС продолжает работу с целью проведения торгов "с голоса" в диапазоне 1800 МГц в начале марта 2018 года", - сообщили в НКРС.

Напомним, в Украине прошел тендер на получение лицензий на 4G в диапазоне 2600 МГц. Мобильные операторы "lifecell", "Киевстар" и "Vodafone Украина" получили лицензии на пользование частотами для внедрения технологии.