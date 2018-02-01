Умер создатель мультфильма про кота Леопольда

КИЕВ. 31 января. УНН. Режиссер-мультипликатор Анатолий Резников скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщила журналистка Сусанна Альперина на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Друзья из Германии пишут, что ушел из жизни Анатолий Резников. Режиссер "Кота Леопольда" и других проектов", - написала она.

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По данным российских СМИ, последние годы он прожил в немецком месте Золинген. Ему было 77 лет.

Популярность режиссеру принесли мультфильмы "Раз ковбой, два ковбой" и серия анимационных картин про кота Леопольда по сценариям Аркадия Хайта.