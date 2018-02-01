Дело "вышек Бойко": подозреваемую отправили под ночной домашний арест

КИЕВ. 31 января. УНН. Печерский районный суд Киева применил к председателю наблюдательного совета ОАО "Вернум Банк" Натальи Игнатченко, подозреваемой в присвоении вместе с другими участниками ОПГ Януковича средств "Черноморнефтегаза" в сумме 3,2 млрд грн при закупке "вышек Бойко", меру пресечения в виде частичного домашнего ареста. Такое решение объявила следственная судья Наталья Васильева, передает корреспондент УНН.

"Ходатайство прокурора в уголовном производстве ... о применении меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без удовлетворения. Применить к Игнатченко меру пресечения в виде домашнего ареста в определенное время суток ... с 21 часа до 7:00 следующих суток", - объявила резолютивную часть решения следственная судья и уточнила, что мера пресечения определена до 29 марта.

Суд обязал Игнатченко прибывать по первому вызову к следователю, прокурору, суду. Ей запрещено выезжать за пределы Киевской области без разрешения следователя.

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Также на подозреваемую, согласно решению, будет одето электронное средство контроля.

Следственная судья Наталья Васильева добавила, что полный текст постановления будет объявлен 5 февраля.

Как сообщал УНН, Генпрокурор Юрий Луценко написал, что экс-вице-премьер-министру Сергею Арбузову, председателю наблюдательного совета ОАО "Вернум банк" Наталье Игнатченко и гражданину Фролову сообщено о подозрении по ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.5 ст. 191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 УК по фактам соучастия в преступной организации под руководством бывшего президента Виктора Януковича и преступлениях, которые эта организация совершала.

В частности, их подозревают в присвоении совместно с другими участниками ОПГ средств ГАО "Черноморнефтегаз" в сумме 3,2 млрд грн при закупке двух самоподъемных буровых установок В312 и В319, и их легализации через подконтрольные компании.