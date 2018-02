В МИД РФ обвинили Украину в "нападении" на Россию из-за снегирей

КИЕВ. 31 января. УНН. Украина в Твиттере напала на Россию из-за снегирей. Такое мнение на своей странице в Facebook выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает УНН.

"Украина в Твиттере напала на Россию (не верю, что пишу это) из-за ... снегирей. По мнению Киева ... Россия использует образ "украинской птицы снегиря" в пропагандистских целях", - отметила представительница Министерства.

Отметим, на странице официального аккаунта Украины в Twitter в среду появилась публикация с фото снегиря, которого, по информации некоторых СМИ, на прошлой неделе заметили в Киеве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Памятник "русскому миру" со снегирем появился в Запорожье

"Это украинский снегирь и вряд ли звезда российской пропаганды, которая использовала этих замечательных птиц, чтобы усиливать страх (к Украине - ред.). Может и не слишком разумно, но мы используем сообщение ради лучших целей - сохранения природы и любви к снегирям", - говорится в сообщении украинского блога.

This is a Ukrainian bullfinch and an unlikely star of @Russia propaganda that used lovely birds to stoke fear Quite silly but we use the message for better ends - save nature and love bullflinch pic.twitter.com/8qam3R9DXv