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Сотрудница военкомата в Луганской области за взятки выдавала военные билеты

Сотрудница военкомата в Луганской области за взятки выдавала военные билеты

КИЕВ. 31 января. УНН. В Луганской области задержана сотрудница военкомата, которая за взятки выдавала военные билеты и решала вопрос о непривлечение к административной ответственности. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции, передает УНН.

"Должностное лицо одного из военных комиссариатов за определенное вознаграждение организовывала гражданам незаконное оформление военных билетов и решала вопрос о непривлечении их к административной ответственности", - говорится в сообщении.

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Женщина была задержана при получении 500 долл.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 368 (получение неправомерного вознаграждения) Уголовного кодекса Украины.

Источник: УНН
Теги: взятка, Луганская область, полиция
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