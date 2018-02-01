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Украина направила в РФ 300 нот с требованием освобождения украинских заключенных

Украина направила в РФ 300 нот с требованием освобождения украинских заключенных

КИЕВ. 31 января. УНН. Министерство иностранных дел Украины направило уже около 300 нот России с требованием освободить находящихся там украинцев. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца во время круглого стола "Как освободить пленников Кремля", передает УНН.

"Уже было направлено около 300 нот в Российскую Федерацию, мы делаем постоянно публичные заявления, наши консулы посещают наших заключенных в России. К сожалению, не имеем доступа к оккупированному Крыму, но правозащитники помогают получить информацию оттуда", - сказала Беца.

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По ее мнению, в рамках борьбы за украинских граждан в неволе стоит давить на РФ особенно перед международными и важными политическими событиями, как, например, Чемпионат по футболу летом 2018 или выборы президента России.

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"Чрезвычайно нужно усиливать индивидуальные санкции. Россия не понимает язык права, только язык санкций и язык силы. Санкции ударяют, со временем они влияют на людей, это наиболее действенный и эффективный способ воздействия на Россию сегодня", - заявила пресс-секретарь.

Напомним, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что количество украинцев в тюрьмах РФ растет день ото дня.

Источник: УНН
Теги: РФ, Украина, заключенные, нота
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