Сенат Польши сегодня возьмется за законопроект с запретом "бандеризму"

КИЕВ. 31 января. УНН. Польский сенат собирается еще сьогоднивзятися за законопроект об изменениях в закон о Институт национальной памяти Польши. Об этом УНН сообщает со ссылкой на TVN 24.

Во второй половине дня сенат Польши голосованием решил, что займется законопроектом еще в среду.

При этом заместитель министра юстиции Польши Патрик Яки заявил, что правящий лагерь намерен завершить работу на изменениями в закон о ИНП еще на этой неделе.

При этом, по данным Onet Wiadomosci, маршал сената Станислав Карчевский подтвердил, что голосование по законопроекту состоится еще сегодня. По его словам, “завтра правительство опубликует заявление” по документу и его целей.

Как ранее сообщал УНН, сенаторы двух комитетов польского сената без поправок поддержали изменения в закон об Институте национальной памяти, хотя во время заседания предлагалось исключить из изменений в закон норму о “преступлениях украинских националистов”.