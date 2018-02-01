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Посольство США в Минске будет выдавать все виды неиммиграционных виз

Посольство США в Минске будет выдавать все виды неиммиграционных виз

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Посольство США в Минске с 1 февраля после почти 10-летнего перерыва возобновляет предоставление всего спектра визовых услуг для граждан и резидентов Беларуси, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

Как сообщила дипмиссия, с 1 февраля 2018 граждане и резиденты Беларуси независимо от возраста могут обратиться в Минске за неиммиграционной визой США любой категории. При этом остается неизменной процедура назначения собеседования.

Пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик в ответ на решение посольства США заявил, что рассматривает его “как неотъемлемую часть общего процесса поступательного улучшения белорусско-американских отношений”. По словам пресс-секретаря, “выдача виз входит в число основных консульских функций дипломатических представительств, и мы рады, что данный элемент отношений Беларуси и США нормализованный”.

Мирончик убежден, что шаг американской стороны о восстановлении всего спектра визовых услуг будет способствовать укреплению деловых, туристических и гуманитарных контактов между двумя странами.

Как ранее сообщал УНН, президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об усилении охраны государственной границы, в частности выставлении новых отрядов на границе с Украиной и странами Балтики.

Источник: УНН
Теги: США, Беларусь
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