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ХК "Донбасс" досрочно пробился в плей-офф УХЛ

ХК "Донбасс" досрочно пробился в плей-офф УХЛ

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Донецкий ХК “Донбасс” досрочно гарантировал себе первое место в регулярном чемпионате и путевку в плей-офф Украинской хоккейной лиги, передает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.

Данное достижение дончан стало возможным благодаря выездной победе над харьковским “Динамо” и продолжающейся рекордной серии дончан.

На данный момент команда Сергея Витера забросила 219 шайб в ворота соперников, получила 32 победы подряд и опережает “Белый Барс”, который преследует “Донбасс”, на 27 очков.

Отмечено, что белоцерковская команда еще теоретически может догнать “Донбасс”, но при равенстве очков преимущество будет иметь та команда, которая имеет лучшие показатели в очном противостоянии. На данный момент “Донбасс” и “Белый Барс” провели между собой 5 встреч, в которых действующие чемпионы получили 5 побед в основное время.

Добавим, что за “Белым Барсом” в турнирной таблице идет “Кременчуг” с отставанием в 19 баллов от “Барсу” и МХК “Динамо”, который уступает “Кременчуге” 9-ю очками.

Источник: УНН
Теги: спорт, хоккей
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