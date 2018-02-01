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Пятнадцатилетняя Костюк вышла в четвертьфинал теннисных соревнований в Австралии

Пятнадцатилетняя Костюк вышла в четвертьфинал теннисных соревнований в Австралии

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк, которая на следующей неделе дебютировать в составе национальной сборной Украины в Кубке Федерации, продолжила успешные выступления на турнире ITF с призовым фондом 60 тыс. Долл. в австралийском Берне (Австралия), сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Киевлянка уже преодолела сопротивление двух соперниц и вышла в четвертьфинал соревнований. Во втором раунде в упорной борьбе 15-летняя спортсменка прошла сопротивление американки Дженнифер Эль - 3:6, 7:5, 7:5.

Стоит отметить, что дальше Костюк ожидает встреча с китаянкой Ксю Ванг, которая выбила из турнира вторую сеяной Барбора Крейчикову.

Как сообщал УНН, Костюк отметилась рывком на 278 позиций в рейтинге WTA.

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
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