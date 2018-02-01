Додон будет препятствовать включению в конституцию пункта о евроинтеграции

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил, что намерен всеми законными способами препятствовать реализации инициативы внесения в конституцию страны пункта относительно европейской интеграции как стратегической цели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу молдавского лидера.

В сентябре 2017 председатель Демпартии Молдовы, которой принадлежит парламентское большинство, Владимир Плахотнюк заявил об инициативе включить в конституцию пункта о том, что стратегической целью для Молдовы является евроинтеграция. В начале октября парламент принял проект решения о формировании рабочей группы по разработке проекта изменения основного закона. Партия социалистов категорически осудила инициативу. В среду члены правительства дали положительное заключение по проекту, против на заседании высказалась только голова (“башкан”) Гагаузии Ирина Влах.

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“Рассматриваю данную инициативу Демократической партии так же, как и вердикт со стороны правительства, как провокацию, направленную на дальнейший раскол молдавского общества”, — написал Додон в Facebook и добавил, что правительство “совершил очередной антинародный акт”.

Он отметил, что “ни нынешнее парламентское большинство, ни правительство не имеют никаких легитимных прав принимать судьбоносные решения от имени всего народа Молдавии”. Молдавский лидер добавил, что, согласно опросам, правительство и парламент республики обладают низким рейтингом доверия.

По его словам, “любые поправки к конституции, касающиеся геополитического вектора страны или других важных вопросов, может принимать только народ на референдуме, который Демпартия неизбежно проиграет”.

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“Поэтому правящее большинство избегает организовать плебисцит по данному вопросу. Я, как глава государства и гарант конституции страны, намерен препятствовать реализации этой инициативы всеми законными способами”, - заключил Додон.

Как ранее сообщал УНН, спикер парламента Молдовы Андриан Канду подписал назначение на должность новых министров и вице-премьер-министров и принял их присягу вместо президента страны Игоря Додона.