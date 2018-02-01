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Минобороны Канады не видит в РФ угрозу

Минобороны Канады не видит в РФ угрозу

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Правительство Канады не видит в Российской Федерации неминуемой угрозы, но считает, что блок НАТО должен внимательно следить за военной деятельностью Москвы. Об этом в среду заявил канадский министр обороны Хардж Сингх Саджан во время встречи со своим латвийским коллегой Раймондсом Бергманисом в Оттаве, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Во время встречи министр Саджан подтвердил, что Канада не считает Россию неизбежной опасностью для НАТО. При этом Оттава считает, что альянс должен внимательно следить за военной деятельностью РФ”, - говорится в сообщении канадского минобороны, которое поступило в представительство ТАСС.

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Отмечается, что главы оборонных ведомств обсудили вопросы канадско-латвийского военного сотрудничества и обучения канадскими инструкторами военнослужащих армии Латвии. Саджан и Бергманис коснулись и тему будущей встречи лидеров НАТО, которая состоится в июле в Брюсселе.

Как ранее сообщал УНН, РФ и КНР на данном этапе соперниками Соединенных Штатов Америки, которые бросают вызов американским интересам, экономике и ценностям, утверждал президент Дональд Трамп, выступая во вторник со своим первым ежегодным посланием к Конгрессу США “О положении страны”.

Источник: УНН
Теги: Канада, РФ
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