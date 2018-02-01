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Клуб Реброва вырвал 11 победу в чемпионате Саудовской Аравии

Клуб Реброва вырвал 11 победу в чемпионате Саудовской Аравии

КИЕВ. 1 февраля. УНН. ФК “Аль-Ахли” украинского специалиста Сергея Реброва отличился “камбэком” в противостоянии 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии, передает УНН со ссылкой на сайт команды.

В домашней баталии против “Аль-Шабаб” клуб Реброва уступал после 15 минуты двумя мячами. Грек Фетфатзидис сумел отыграть один мяч до перерыва. Только голы Закариа и Моханада Асер на 87 и 90 + 5 минутах позволили праздновать “Аль-Ахли” очередную победу.

Примечательно, что главный конкурент “Аль-Ахли” за чемпионство “Аль-Хиляль” также не без проблем завоевал три очка в игре с аутсайдером “Аль-Раед” — уступая 0:1 “Аль-Хиляль” забил два гола втором тайме.

Добавим, что в турнирной таблице “Аль-Ахли” на 2 очка уступает “Аль-Хилялю” — 37 и 39 очков соответственно.

Источник: УНН
Теги: спорт, Футбол
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