В США вдвое сократилось число попыток незаконного пересечения границы

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Число попыток незаконного пересечения границы США и Мексики за последние 12 месяцев снизилось в два раза, сообщил вице-президент США Майк Пенс, информирует УНН со ссылкой на трансляцию выступления американского чиновника сайт Белого дома.

“Я рад сообщить вам, что число незаконных пересечений нашего южной границы уменьшилось более чем на 50% за последние 12 месяцев”, — сказал Пенс, выступая в штате Западная Виргиния.

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По официальным данным Службы таможенного и пограничного контроля США, в 2017 финансовом году (с октября 2016 по октябрь 2017 года) число задержаний или отказов в пропуске через американо-мексиканскую границу стало самым низким с 2012 года — чуть больше 415 тыс., тогда как годом ранее этот показатель составил 563,2 тысячи. За октябрь-декабрь 2017 зафиксировано около 114,5 тысячи таких случаев, а за аналогичный период прошлого года — 188,4 тысячи.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил в среду о том, что на строительство стены на границе с Мексикой американскому Конгрессу необходимо выделить финансирование в размере 25 млрд долларов. Данную сумму он озвучил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.