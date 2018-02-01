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Защитник сборной Украины перешел в ХК "Кременчуг"

Защитник сборной Украины перешел в ХК "Кременчуг"

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Защитник сборной Украины Всеволод Толстушко пополнил ряды третьего клуба нынешней турнирной таблицы УХЛ — “Кременчуг”, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Лиги.

Накануне старта сезона 2017-18 годов Толстушко пополнил состав “Галицких Львов”, где был лидером команды — в 30 матчах защитник набрал 25 (15 + 10) очков, что позволяло ему удерживать статус лучшего снайпера “львов”.

В чемпионатах Украины хоккеист также выступал за киевский “Сокол”, винницких “Гайдамаков” и ХК “Донбасс”, с которым дважды становился чемпионом страны. Сезоны 2013/14 и 2014/15 провел в МХК “Дмитров” (МХЛ-Б) и “Кане” (Франция) соответственно.

В 2015 году Толстушко дебютировал в сборной Украины, и является основным защитником национальной команды.

Заметим, что в “Кременчуг” также перешел Илья Сеник, который ранее был отзаявлен “Белым Барсом” и перешел в кременчугскую команду за денежную компенсацию. В текущем сезоне Сеник провел 24 матча и набрал 6 (3 + 3) очков.

Источник: УНН
Теги: спорт, хоккей
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