Команда Ярмоленко арендовала нападающего "Челси"

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Дортмундская “Боруссия” согласовал переход форварда “Челси” и сборной Бельгии Миши Батшуайи, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу “шмелей”.

24-ринчий футболист станет партнером Андрея Ярмоленко до конца сезона, ведь сделка является арендной. Бельгиец выбрал 44-й номер на футболке.

“Батшуайи — молодой, очень интересный нападающий, поражал нас результатами, которые он показывал как в „Челси“, так и в” Марселе “, и в сборной Бельгии. Его мастерство уже не раз было доказано”, — отметил директор дортмундцев Майкл Цорк.

Стоит отметить, что в нынешней кампании форвард провел 25 матчей в клубных турнирах и забил 10 мячей.

Добавим также, 24-летний бельгиец перешел в “Челси” летом 2016 года из “Марселя” за 33 млн. Фунтов. В текущем сезоне АПЛ в активе футболиста 12 матчей и 2 гола.